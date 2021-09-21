В Кривом Роге из окна авто бросили бутылку и разбили девушке голову

В Кривом Роге из окна авто бросили бутылку и разбили девушке голову

Пострадавшая написала заявление в полицию.

В Кривом Роге девушка получила бутылкой в голову, когда шла вдоль дороги. Неизвестные выбросили ее из машины, когда проезжали мимо.

Об этом сообщает "Первый городской".

Инцидент произошел в Кривом Роге на улице Кобылянского. Девушка шла по обочине дороги, когда из машины, проезжавшей мимо, в нее полетела стеклянная бутылка и попала в голову.

Автомобиль поспешила скрыться с места происшествия, запомнить номерные знаки криворожанка не успела.

Пострадавшая вызвала полицию и написала заявление. Медики 2-й горбольницы обследовали девушку, у нее диагностировали ушиб скуловой области.

Напомним, что в Харькове неизвестные выбросили пять щенков из окна четвертого этажа. От полученных травм четвероногие погибли на месте.

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