В Кривом Роге из-за атаки дронов России есть раненые

В результате шахидной атаки России по Кривому Рогу ранения получили по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях.

По его словам, зафиксировано попадание в жилые кварталы города. На местах ударов возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Сразу после атаки начата аварийно-спасательная операция.

Для пострадавших в результате обстрела жителей разворачивают штаб помощи в ближайшей школе — в той же локации, что и во время предыдущих атак. Там людям будут оказывать необходимую поддержку.

Также, по информации городских властей, строительные материалы из материального резерва Кривого Рога доставят на место примерно через час.

В настоящее время все экстренные службы продолжают работу, информация о последствиях атаки уточняется.

