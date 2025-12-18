- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кривом Роге из-за атаки дронов России есть раненые
В результате шахматной атаки по Кривому Рогу ранения получили два человека — удары пришлись по жилым кварталам города.
В результате шахидной атаки России по Кривому Рогу ранения получили по меньшей мере два человека.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях.
По его словам, зафиксировано попадание в жилые кварталы города. На местах ударов возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Сразу после атаки начата аварийно-спасательная операция.
Для пострадавших в результате обстрела жителей разворачивают штаб помощи в ближайшей школе — в той же локации, что и во время предыдущих атак. Там людям будут оказывать необходимую поддержку.
Также, по информации городских властей, строительные материалы из материального резерва Кривого Рога доставят на место примерно через час.
В настоящее время все экстренные службы продолжают работу, информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что продолжается дроновая атака РФ на Черкассы : есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.