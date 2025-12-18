ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

В Кривом Роге из-за атаки дронов России есть раненые

В результате шахматной атаки по Кривому Рогу ранения получили два человека — удары пришлись по жилым кварталам города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате шахидной атаки России по Кривому Рогу ранения получили по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в соцсетях.

По его словам, зафиксировано попадание в жилые кварталы города. На местах ударов возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Сразу после атаки начата аварийно-спасательная операция.

Для пострадавших в результате обстрела жителей разворачивают штаб помощи в ближайшей школе — в той же локации, что и во время предыдущих атак. Там людям будут оказывать необходимую поддержку.

Также, по информации городских властей, строительные материалы из материального резерва Кривого Рога доставят на место примерно через час.

В настоящее время все экстренные службы продолжают работу, информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что продолжается дроновая атака РФ на Черкассы : есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie