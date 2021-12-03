В Кривом Роге из-за обвала на шахте погиб 48-летний горняк

В Кривом Роге из-за обвала на шахте погиб 48-летний горняк

На горняка упала руда.

В Кривом Роге на одной из шахт произошел обвал. В результате погиб 48-летний горняк.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его данным, обрушение произошло на шахте "Артем-1". В полиции добавили, что руда рухнула на горняка во время выполнения работ. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Под обломками оказался 48-летний проходчик. Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб", – написал Волынец.

В Государственной службе по труду уточнили, что трагедия произошла при выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонта 1135 метров.

"В настоящее время ГУ Гоструда в Днепропетровской области принимаются меры по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая", — говорится в сообщении.

По факту гибели горняка правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 УК Украины. Его тело было отправлено на судмедэкспертизу.

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