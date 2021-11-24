В Кривом Роге избрали меру пресечения подросткам, которые изнасиловали и ограбили женщину

В Кривом Роге избрали меру пресечения подросткам, которые изнасиловали и ограбили женщину

Суд решил поместить подозреваемых в следственный изолятор.

В Кривом Роге суд избрал меру пресечения 15-летним школьникам, которые напали на женщину, избили ее, изнасиловали и ограбили.

Об этом сообщают "Свои".

Сегодня, 24 ноября, в Центрально-Городском районном суде избирали меру пресечения двоим школьникам, которые изнасиловали, избили и ограбили 48-летнюю работницу бани.

Подростков обвиняют по ч.2 ст.121 и ч.4 ст.187 УК Украины и ч.3 ст.152 УК Украины.

Суд избрал меру пресечения обоим 15-летним подросткам, подозреваемым в изнасиловании 48-летней женщины. Их суд арестовал на два месяца без права внесения залога.

Между тем жертва подростков находится в тяжелом состоянии в больнице "тысячка" в Кривом Роге. Медики никаких прогнозов не дают.

Местные СМИ сообщают, что один из подозреваемых дважды попадался на грабеже. Он с братом напали на пенсионера в марте этого года на остановке общественного транспорта на улице Украинской и отобрали у жертвы телефон, деньги, документы и даже сигареты.

Второй эпизод произошел на улице Калнышевского. Они избили и ограбили мужчину с инвалидностью на костылях.

Событие произошло 22 ноября в Кривом Роге. Два подростка напали на 48-летнюю женщину, нанесли ей многочисленные удары ногами и камнем по голове и телу, после чего изнасиловали. После этого они украли у нее телефон и скрылись с места преступления.

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