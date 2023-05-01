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В Кривом Роге клиентка с ножницами напала и порезала парикмахершу (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1930
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге клиентка с ножницами напала и порезала парикмахершу (фото)

В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. / Фото: pixabay.com

Женщина напала на мастера из-за недовольства прической, которую ей сделали ранее.

В Кривом Роге обиженная клиентка с ножницами напала на парикмахершу в одном из салонов. Женщина месяц вынашивала план мести из-за того, что ей не понравилась новая длина волос, которую ей сделали в прошлый раз.

Об этом пишет местное издание "Свои. Кривой Рог".

Нападница отрезала потерпевший кусок волос, ранила лицо и руки ножницами. За женщину вступились другие клиенты салона.

Полиция выясняет все обстоятельства.

В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram:
В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram: "Свои. Кривой Рог"
В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram:
В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram: "Свои. Кривой Рог"
В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram:
В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram: "Свои. Кривой Рог".

Напомним, во Львове мужчина выбросил $20 тысяч через окно.

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Дата публикации
Просмотры
1930
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