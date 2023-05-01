В Кривом Роге клиентка с ножницами напала и порезала парикмахершу (фото)

Женщина напала на мастера из-за недовольства прической, которую ей сделали ранее.

В Кривом Роге обиженная клиентка с ножницами напала на парикмахершу в одном из салонов. Женщина месяц вынашивала план мести из-за того, что ей не понравилась новая длина волос, которую ей сделали в прошлый раз.

Об этом пишет местное издание "Свои. Кривой Рог".

Нападница отрезала потерпевший кусок волос, ранила лицо и руки ножницами. За женщину вступились другие клиенты салона.

Полиция выясняет все обстоятельства.

В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram: "Свои. Кривой Рог"

В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram: "Свои. Кривой Рог"

В Кривом Роге клиентка с ножницами напала на парикмахерскую. Фото/Telegram: "Свои. Кривой Рог".

Напомним, во Львове мужчина выбросил $20 тысяч через окно.

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