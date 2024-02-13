В Кривом Роге коллаборантка притворялась переселенкой и оформила соцвыплаты – СБУ

СБУ задержала коллаборантку, которая под видом переселенки скрывалась в Кривом Роге и оформила соцвыплаты. Женщина имеет отношение к организации незаконного "референдума" России, который состоялся в период оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, во время фейкового референдума женщина входила в "избирком" РФ в захваченном в то время селе Веселое Каховского района. В сопровождении вооруженных захватчиков она обходила частные домовладения и призвала местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к РФ.

Однако после освобождения громады коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия.

Кроме того, фигурантка оформила документы на получение социальных выплат и жилья.

По данным следствия, коллаборанткой оказалась жительница Новокаховской городской громады. В начале полномасштабного вторжения РФ женщина поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области 18-летний предатель шпионил за самолетами ВСУ (фото).

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