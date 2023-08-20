В Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла: подробности трагедии

В Кривом Роге на Днепропетровщине в воскресенье, 20 августа, погибла женщина, спасавшая своего сына, внезапно начавшего тонуть.

Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог" и ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным местных журналистов, мужчина рыбачил в местном водоеме и внезапно начал тонуть. Это увидела его мать и бросилась на спасение.

"Мать двинулась на помощь прямо в одежде. С испуга, сын начал цепляться за нее. Очевидцы вызвали спасателей. Те – вытащили мужчину и достали тело матери. Женщину пытались откачать чрезвычайники, но, к сожалению, она умерла", — пишут СМИ.

По данным ГСЧС в Днепропетровской области, трагедия произошла 20 августа в 18.33 вблизи улицы Старовокзальная Центрально-Городского района города Кривой Рог. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые вытащили из воды 32-летнего мужчину и тело женщины.

Потерпевшая погибла, мужчину удалось спасти.

Напомним, в Кривом Роге скончалась 22-летняя девушка после пластической операции, родственники обвиняют хирурга.

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