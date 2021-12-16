В Кривом Роге медик из-за служебной халатности растратил бюджетные 700 тысяч гривен, выделенные на аппараты ИВЛ

Инцидент произошел в Криворожской городской больнице №16.
В Кривом Роге Днепропетровской области под суд отправили медика, подозреваемого в растрате бюджетных средств. Его халатность привела к потере 700 тысяч гривен, выделенных на детали аппарата ИВЛ.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, инцидент произошел в Криворожской городской больнице №16. Чиновник во время подписания официальных документов не проверил объем ремонтных работ и стоимость комплектующих для аппаратов ИВЛ. В результате чего подрядчик дополнительно получил более 700 тысяч гривен.
"Также продолжается судебное разбирательство уголовного производства в отношении директора ООО, которое выполняло указанные работы, за присвоение бюджетных средств, легализацию имущества, полученного преступным путем, и служебный подлог", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Винницкой области мужчина укусил и ограбил ребенка.
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