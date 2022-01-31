В Кривом Роге "минер" заложил "бомбу" в здание СБУ: требует задержать местного жителя

На места происшествия сразу выехали все экстренные службы.
В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные снова "заминировали" объекты городской инфраструктуры. Под ударом: медицинские учреждения, СБУ, туберкулезный санаторий.
Об этом пишет издание "Первый Криворожский".
Как выяснилось, неизвестные сообщили о бомбах в 22 объектах инфраструктуры города. Они якобы требовали "задержать лицо, проживающее в городе". На места происшествия сразу выехали все экстренные службы. Из помещений эвакуировали людей.
Предварительно, "бомбы" преступники заложили в медучреждения, подстанции скорой помощи, здания Центрально-городского райсовета, Криворожское отделение СБУ, детско-туберкулезный санаторий.
Напомним, что в Сумах полиция оперативно разыскала и задержала мужчину, который угрожал взорвать поезд.
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