В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку: ребенка никто не забрал из садика

Мобилизация вместо отсрочки: ТЦК забрал отца-одиночку, Лубинец требует расследования

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В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, который самостоятельно воспитывал пятилетнего ребенка. Поскольку у них больше не было родственников, малышей передали директору детсада

Об этом сообщает местное издание «Свои. Кривой Рог» и подтверждает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По информации издания, отца девочки мобилизовали вчера, 29 июня, когда ребенок был в садике. Согласно судебному реестру, мать самоустранилась от воспитания ребенка, но платит алименты — девочка по решению суда проживает с отцом.

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34-летний отец-одиночка находился в розыске ТЦК. Он утверждает, что дважды подавал документы на отсрочку, однако ему отказали.

«Допускаем, из-за отсутствия судебного решения о самостоятельном воспитании ребенка — в реестре мы его не нашли», — отметили в издании.

Что рассказала директор садика

Заведующая детсадом взяла ребенка на руки и повезла в ТЦК, чтобы показать, что его действительно некому даже забрать из садика.

«Я забрала ребенка, вызвала такси и приехала сюда, чтобы сообщить представителям ТЦК, что у этого ребенка кроме отца никого нет. Мама ее бросила три года назад. Их постоянно посещает социальная служба. У него есть решение суда, что ребенок проживает с ним. Они разведены с женой. Она вообще не участвует в жизни ребенка. Все вопросы: одежда, прическа, питание и т.д. — решал только папа. Больше нет у них родных, которые принимали бы участие в жизни ребенка. И вот она осталась одна. Я приехала сюда, чтобы спросить, что делать с ребёнком. Мне не ответили, только нагрубили. У ребенка истерика», — рассказала директор детского сада №125 Наталья Евтушенко.

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Впоследствии она уточнила, что вопрос не решился, отца не упустили, поэтому она вынуждена забрать ребенка домой.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что речь идет о мобилизации 34-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь.

«В момент, когда его забрали, ребенок находился в детском садике — и фактически остался без единственного взрослого рядом. По словам директора заведения, отец сам нес ответственность за ребенка после развода. Он был тем, кто решал все — от ежедневных мелочей до важнейших решений», — отметил Лубинец.

Он подтвердил, что девочка осталась по факту с чужим человеком — директором заведения.

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«По имеющейся информации, мужчина дважды обращался по поводу отсрочки, но получил отказ. И сейчас общество задает вопрос — не для обвинений, а для понимания: все ли было учтено? Все ли обстоятельства были увидены?», — риторически спрашивает омбудсмен.

Лубинец поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства этой ситуации.

Что нужно немедленно выяснить:

законность мобилизации мужчины;

информацию об обстоятельствах, при которых 5-летний ребенок остался без родительской опеки, действия органов власти для обеспечения его прав и безопасности.

«В центре таких историй всегда должна быть не процедура и не формальность. Мобилизация необходима для защищаемой страны. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении. И именно поэтому мы честно разбирать каждый такой случай. Не для конфликта. А для справедливости», — подытожил Дмитрий Лубинец.

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Днепропетровский областной ТЦК и СП информацию не комментировал.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области отца, воспитывающего троих маленьких детей, заключили в тюрьму за уклонение от мобилизации.

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