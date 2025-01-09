В Кривом Роге муж убил жену на глазах у ребенка: перед этим, вероятно, изнасиловал

Во время жестокого убийства женщины в квартире находился 9-летний ребенок умершей.
В Кривом Роге мужчина жестоко убил свою жену на глазах у 9-летней дочери.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области и местные СМИ.
33-летний мужчина нанес своей 44-летней гражданской жене многочисленные телесные повреждения. Потерпевшая получила тяжелые травмы, в результате которых скончалась на месте происшествия. Во время жестокого убийства женщины в квартире находился 9-летний ребенок умершего. В шоковом состоянии и с телесными повреждениями девочку госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Как уточняет издание "Свои. Кривой Рог", перед убийством предположительно мужчина изнасиловал жертву. По словам соседей, семья жила в съемной квартире и часто ссорилась.
Издание "Рудана.Новости.Кривой Рог" добавляет, что медики сообщили, что на девочке есть как свежие, так и старые телесные повреждения. Ребенок в сознании, но его состояние остается стабильно тяжелым.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина убила сожителя из-за ревности.
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