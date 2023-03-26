В Кривом Роге мужчина дважды уклонился от мобилизации: как его наказали

Мужчина на суде вину признал.
В Кривом Роге Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы с условным сроком приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда г. Кривой Рог.
По данным суда, мужчина дважды получил повестку для мобилизации в военное время – в ноябре и декабре 2022 года. Однако он уклонился от службы и не пришел в военкомат в указанное время.
Подозреваемый свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный.
Напомним, на границе с Венгрией задержали ухиляющегося, который притворялся женщиной.
Также в Тернополе мобилизованный на пять месяцев исчез из воинской части. За это он был приговорен к 1 году и 6 месяцам пребывания в дисциплинарном батальоне.
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