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В Кривом Роге мужчина дважды уклонился от мобилизации: как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3037
Время на прочтение
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В Кривом Роге мужчина дважды уклонился от мобилизации: как его наказали

Мужчина на суде вину признал.

В Кривом Роге Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы с условным сроком приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда г. Кривой Рог.

По данным суда, мужчина дважды получил повестку для мобилизации в военное время – в ноябре и декабре 2022 года. Однако он уклонился от службы и не пришел в военкомат в указанное время.

Подозреваемый свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный.

Напомним, на границе с Венгрией задержали ухиляющегося, который притворялся женщиной.

Также в Тернополе мобилизованный на пять месяцев исчез из воинской части. За это он был приговорен к 1 году и 6 месяцам пребывания в дисциплинарном батальоне.

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Дата публикации
Просмотры
3037
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