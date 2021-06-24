В Кривом Роге мужчина купил дом со взрывным "сюрпризом"

В Кривом Роге мужчина купил дом со взрывным "сюрпризом"

Во время ремонта мужчина наткнулся на боеприпасы времен Второй мировой войны.

В Кривом Роге мужчина купил дом, возведенный на боеприпасах. Находку он обнаружил случайно, когда начал ремонт и наткнулся на металлический предмет, похожий на артснаряд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 24 июня.

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Хозяин решил не экспериментировать и вызвал спасателей. Те выяснили, что почва буквально усеяна боеприпасами времен Второй мировой войны.

За два дня спасатели извлекли более трех десятков артиллерийских снарядов, нашли их даже под фундаментом дома. Взрывные находки вывезли на специальный полигон, где впоследствии и обезвредили.

"Ситуация усложнилась тем, что взрывоопасные предметы находились под жилым домом. Периодически по всему городу мы находим взрывоопасные предметы после того, как люди начинают ремонтные работы", — уточнил Олег Сичкарук, начальник Криворожского управления ГСЧС.

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Напомним, в Украине с начала года пиротехники изъяли и уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов. Больше пиротехники находят боеприпасов времен войны.

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