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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Кривом Роге мужчина напал на полицейского и сотрудника ТЦК во время проверки документов

Во время проверки документов мужчина распылил газ и напал с отверткой — полиция была вынуждена применить оружие.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Полиция

Полиция / © Полиция Киева

14 июля утром в Кривом Роге 51-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал на участкового полицейского и сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований города Полтава и полиции Кривого Рога Суспільному.

Во время проверки стало известно, что этот человек находится в розыске за уклонение от прохождения военной службы. Мужчина распылил в их сторону слезоточивый газ и ударил несколько раз отверткой, которую имел при себе. После нападения он начал убегать. Правоохранители получили телесные повреждения в результате нападения.

«С целью задержания лица правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие, в результате чего беглец получил ранения, его госпитализировали», — сообщил представитель ГБР Александр Билка.

Сейчас следователи Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, ранее мы писали о том, что неподалеку Бучи Киевской области, во время выезда полиции на вызов о домашнем насилии мужчина бросил боевую гранату в правоохранителей

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