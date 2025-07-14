В Кривом Роге мужчина напал на полицейского и сотрудника ТЦК во время проверки документов

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14 июля утром в Кривом Роге 51-летний мужчина во время проверки военно-учетных документов напал на участкового полицейского и сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований города Полтава и полиции Кривого Рога Суспільному.

Во время проверки стало известно, что этот человек находится в розыске за уклонение от прохождения военной службы. Мужчина распылил в их сторону слезоточивый газ и ударил несколько раз отверткой, которую имел при себе. После нападения он начал убегать. Правоохранители получили телесные повреждения в результате нападения.

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«С целью задержания лица правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие, в результате чего беглец получил ранения, его госпитализировали», — сообщил представитель ГБР Александр Билка.

Сейчас следователи Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, ранее мы писали о том, что неподалеку Бучи Киевской области, во время выезда полиции на вызов о домашнем насилии мужчина бросил боевую гранату в правоохранителей