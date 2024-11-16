В Кривом Роге мужчина обокрал военного почти на полмиллиона грн: детали дела

30-летний злоумышленник похитил с банковского счета военного 460 тысяч гривен.
В Кривом Роге местный житель похитил с банковского счета военного 460 тысяч гривен.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Злоумышленник вынул из телефона потерпевшего сим-карту, получил доступ к его личному кабинету в банковском приложении и перевел на свой счет.
Преступление произошло в июле на базе отдыха, где 30-летний злоумышленник познакомился с потерпевшим. Когда он узнал, что его новый знакомый – военный, то решил воспользоваться этим. Подозреваемый дождался, чтобы мужчина уснул и обокрал его.
30 октября правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Напомним, что в Днепре произошел просто ужасающий случай цинизма и мошенничества. В моргах мужчины похищали мобильные телефоны погибших и через онлайн-банкинг списывали деньги.
Среди пяти фигурантов – работник морга, ІТшник и криминальный авторитет.
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