В Кривом Роге мужчина отказался от мобилизации, потому что "присягнул на верность России": как его наказали

Мужчина заявил, что не может присягать на верность Украине.

В Кривом Роге судили мужчину, который категорически отказался защищать Украину, поскольку в 1994 году во время учебы в Томском университете РФ уже присягнул на "верность России". За это он получил испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным материалов суда, гражданин Украины, работающий в Кривом Роге геологом, получил повестку и был признан годным к военной службе. 7 июля 2023 г. он получил мобилизационное распоряжение и должен был отправиться в воинскую часть, однако категорически отказался это делать.

Свои действия житель Кривого Рога объяснил тем, что в 1994 году во время учебы в России "присягнул на верность" стране-агрессоре, а потому он не может от этого отказаться и повторно присягать государству Украина.

Объяснение осужденного. / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Подозреваемый заключил соглашение со следствием. Его признали виновным по ст. 336 УК Украины. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.

Напомним, на Прикарпатье мужчина отказался от мобилизации по болезни, его наказали.

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