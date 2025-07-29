В Кривом Роге мужчина подорвал себя и жену гранатой - подробности трагедии

Граната / © Pixabay

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В Кривом Роге мужчина взорвал гранату во время конфликта с женой, а затем применил еще одну — он погиб, женщину госпитализировали.

Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции в Facebook.

Инцидент произошел 28 июля около 17:00 в частном доме в Центрально-Городском районе. По данным следствия, между супругами возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры 49-летний мужчина бросил в комнате гранату Ф-1 — в результате взрыва 45-летняя женщина получила телесные повреждения.

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После этого мужчина активировал вторую гранату. От взрыва он погиб на месте. Потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Каменка Тростянецкой городской ТГ что в Сумской области, в своем дворе 19-летний житель села взял в руки гранату, которая взорвалась. Парень погиб на месте, травмы получила 18-летняя девушка.