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В Кривом Роге мужчина поджег свою любимую зажигалкой

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В Кривом Роге мужчина поджег свою любимую зажигалкой

ГСЧС Украины

У женщины обгорели лицо, голова и руки.

В Кривом Роге мужчина пытался сжечь свою девушку. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами.

Об этом сообщают "Свои".

Событие произошло в Терновском районе Кривого Рога в коридоре квартиры на улице Перловой около 23:00 вчера, 20 февраля. Предварительно между нетрезвыми любовниками произошел конфликт. Во время ссоры 35-летний мужчина зажигалкой поджег волосы 28-летней сожительнице.

Пострадавшая осталась жива. У нее обгорели лицо, голова и руки.

Девушку госпитализировали до приезда полиции.

Напомним, что в Тернопольской области из-за ссоры с женой мужчина сжег чужой дом.

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