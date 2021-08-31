В Кривом Роге мужчина показывал свой половой орган копам и прохожим

В Кривом Роге мужчина показывал свой половой орган копам и прохожим

На нарушителя составили админпротокол и отправили в суд.

В Кривом Роге суд наказал мужчину, который демонстрировал свой половой орган правоохранителям и прохожим. Нарушителя оштрафовали.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

В Кривом Роге Дзержинский районный суд вынес постановление по поводу мужчины, который посреди дня на улице показывал прохожим и работникам полиции свои половые органы. Его обвиняли в мелком хулиганстве по ст. 173 КУоАП.

Обвиняемый в суде свою вину признал, пояснил что это произошло случайно, и добавил, что раскаивается и обещает в дальнейшем не совершать правонарушений.

Суд наложил на мужчину штраф в размере 51 гривна и обязал выплатить 454 гривны судебных издержек.

Напомним, что в Киеве на улице Ивашкевича 50-летний мужчина в многоэтажке заставил двух девушек раздеться и демонстрировал детям свой половой орган. Педофила задержали.

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