В Кривом Роге мужчина получил повестку и на месяц сбежал из дома, чтобы не мобилизовали — как все закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Кривом Роге к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным суда, 8 августа 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. В этот же день мужчине вручили повестку с требованием 10 августа прибыть на военную службу по мобилизации.

Однако подсудимый уклонился от призыва. После чего мужчина на месяц скрылся из дома, чтобы работники ТЦК его не мобилизовали.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал подозреваемого виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области на 102 тыс. грн оштрафовали мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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