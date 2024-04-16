В Кривом Роге мужчина помочился на портреты погибших Героев: что ему грозит

По информации из соцсетей, отец преступника с первых дней полномасштабного вторжения служит в ВСУ.

В Кривом Роге пьяный мужчина помочился на портреты погибших защитников у Мемориала Героев. Полицейские сообщили мужчине о подозрении по факту хулиганских действий.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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По данным правоохранителей, ему грозит наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 5 лет.

"Преступление произошло 12 апреля около 23 часов на территории Центрально-Городского района г. Кривой Рог. Как установили полицейские, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к Мемориалу Героев и с особым цинизмом совершил хулиганские действия", — установили в полиции.

В понедельник, 15 апреля, дознаватели Криворожского районного управления полиции сообщили местному жителю о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Журналист, общественный активист Андреюк на странице Телеграмм добавляет, что мужчину зовут Виталий. Он часто любит ходить в ночные клубы.

"По информации из соцсетей, его отец с первых дней полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Но почему семья с 30-летним родственником не общается", — написал он.

Напомним, в Днепре неизвестные изрезали государственные флаги на Аллее почета.

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