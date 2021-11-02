В Кривом Роге мужчина попал себе в голову и выжил (видео)

В Кривом Роге мужчина попал себе в голову и выжил (видео)

Пострадавший работал охранником в частной фирме.

В Кривом Роге мужчина решил уйти из жизни, выстрелив в себя. Попытка суицида завершилась ранением и госпитализацией.

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Об этом сообщают "Свои".

Событие произошло вчера, 1 ноября в Кривом Роге. 43-летний мужчина решил свести счеты с жизнью, выстрелив себе в голову из стартового пистолета, переработанного под травмат. Выстрел пришелся в район виска, но мужчина промахнулся.

Окровавленного сына в его квартире нашла его мать с подругой. Мужчина до этого позвонил женщине и сообщил, что собирается покончить с собой.

Женщина вызвала скорую. "Самоубийцу" забрали в больницу. Он был в сознании и даже просил закурить.

Известно, что криворожанин был пьян и незаконно хранил переработанное оружие.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет STALKER М906 калибра 9 мм. и резиновые шары.

"1 ноября в 19.39 через "102" поступило сообщение о том, что местный житель 1978 года рождения, на территории Металлургического района произвел выстрел себе в область виска из оружия, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован в КУ "Городская больница № 2" с диагнозом: огнестрельное ранение височного участка справа. Состояние мужчины средней тяжести. Все обстоятельства выясняются", — прокомментировала ТСН.ua спикер криворожской полиции Оксана Лесонен.

Напомним, что в Харькове двое 19-летних парней 31 октября совершили самоубийство.

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