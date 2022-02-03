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В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать в магазине женщину (видео)

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В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать в магазине женщину (видео)

Скриншот

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

В Кривом Роге посетитель магазина с одеждой напал на продавщицу. По данным прессы, он пытался ее изнасиловать.

На ролике видно, как мужчина какое-то время общается с работницей магазина, после чего женщина подходит к стенду с бельем. В этот момент “клиент” на нее нападает. Вначале он пытался удержать продавщицу за ноги, однако ей удалось вырваться, тогда он схватил ее за свитер и куда-то потянул.

По данным "Информатора", в полицию Кривого Рога поступило заявление о попытке изнасилования. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, что в Днепропетровской области продолжает всплывать шокирующая информация о гибели солдат Национальной гвардии Украины. Еще один трагический эпизод произошел с жителем Кривого Рога.

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