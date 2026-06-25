В Кривом Роге мужчина с гранатой чуть не взорвал прохожих: подробности

Граната (иллюстративная фотография) / © Pixabay

Реклама

В Кривом Роге патрульные полицейские задержали 47-летнего мужчину, который угрожал прохожим боевой гранатой и устроил взрыв.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

Инцидент произошел на улице Сергея Колачевского около 21:00. Полиция прибыла на место после уведомления заявительницы о взрыве. По указанному адресу инспекторы заметили мужчину, который подпадал под описание. Рядом с ним лежал предмет, похожий на боевую гранату РГД-5.

Реклама

Во время разговора с правоохранителями правонарушитель вел себя агрессивно и попытался схватить оружие. Поэтому патрульные применили силу. Впоследствии выяснилось, что задержанный является военнослужащим, самовольно покинувшим свою часть.

«Патрульные задержали его с применением физической силы и спецсредства — наручники, согласно ст. 45 Закона Украины „О Национальной полиции“», — отметили в ведомстве.

Когда мужчину обыскали, у него нашли еще и детонатор. На место вызвали взрывотехников и следователей. Полицейские изъяли опасные предметы, чтобы проверить их, а самого задержанного передали следователям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Реклама

Напомним, в четверг, 25 июня, около четырех часов дня в Салтовском районе Харькова мужчина напал с ножом на полицейских. Патрульные просто проверяли у него документы на улице, когда вдруг местный житель стал агрессивным и набросился на них.

Новости партнеров