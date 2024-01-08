В Кривом Роге мужчина силой затащил мальчика в квартиру и изнасиловал

Ребенок играл во дворе, когда его заметил злоумышленник.

В Кривом Роге задержан злоумышленник, изнасиловавший мальчика.

О случившемся сообщили в Отделе информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры.

"Обвиняемый увидел 13-летнего мальчика, который играл во дворе многоквартирного дома. Мужчина охватил ребенка за шею и силой затащил в свою квартиру. Угрожая избиением и применив физическую силу, он совершил развратные действия и изнасиловал мальчика. Также он заставил ребенка смотреть на телефоне видеофайлы с порнографией", – рассказали в полиции.

По результатам следственных мер и допроса ребенка, информация о совершении противоправных действий мужчины подтвердилась.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

Читайте также: