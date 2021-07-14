В Кривом Роге мужчина смертельно травмировал себя болгаркой

Во время работы шлифовальной машиной мужчина попал себе в артерию.

В Кривом Роге мужчина во время работы болгаркой разрубил себе ногу. Он попал в артерию, поэтому быстро потерял много крови.

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Об этом сообщает Первый Городской.

Сегодня, 14 июля, в городской больнице №10 умер 40-летний мужчина, который попал в больницу с раной ноги и большой кровопотерей. До этого он работал в парке возле улицы Вернадского в Долгинцевском районе. Во время работы он случайно попал болгаркой в ногу и повредил артерию.

Очевидцы вызвали медиков скорой в 11:40. Те доставили мужчину в больницу, но там его спасти не смогли, и менее чем через час пострадавший скончался.

Как сообщили ТСН.ua в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, травмировался ли мужчина при исполнении служебных обязанностей во время работ в парке, а также определяют квалификацию уголовного производства.

Напомним, что в Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током.

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