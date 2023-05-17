В Кривом Роге мужчина украл четыре одеяла: сколько лет он проведет в тюрьме, ответ вас удивит

Мужчина перелез через забор и залез по винограднику на второй этаж дома.

В Кривом Роге на Днепропетровщине осудили мужчину, который украл четыре одеяла из дачного участка. За это он проведет в тюрьме пять лет.

Об этом пишет D1.

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября прошлого года в садоводческом обществе в Зеленодольске. Муж перелез через забор, по винограднику забрался на балкон второго этажа дома и пролез в окно.

“В комнатах дачного дома фигурант похитил четыре одеяла из полиэстера разных размеров, общая стоимость которых составляет немногим более двух тысяч гривен. В суде вор свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Даже уверял, что сделал для себя выводы и подобного в будущем не будет делать. Фигуранта признали виновным и приговорили к пяти годам за решеткой”, — пишет издание.

Напомним, что СБУ установила командира артполка РФ, приказавшего обстрелять мирный Херсон.

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