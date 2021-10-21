В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу по подросткам, а затем забаррикадировался в квартире

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу по подросткам, а затем забаррикадировался в квартире

После содеянного мужчина скрылся с улицы к себе в квартиру и забаррикадировался.

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу возле жилого дома. Правоохранители задержали стрелка.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Покровском районе города. В полицию поступило сообщение, что местный житель совершил выстрелы из травматического оружия в сторону двоих несовершеннолетних ребят.

Прибывшие на вызов правоохранители, изъяли с места происшествия две гильзы.

"После совершения стрельбы, правонарушитель, испугавшись ответственности, закрылся в собственной квартире. Позже, во время осмотра помещения правоохранители изъяли у него травматическое оружие калибра 9 мм и доставили мужчину в отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Вещественные доказательства направили для проведения экспертизы", — рассказали в прессслужбе полиции.

По факту открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием.

Напомним, что в Черновцах суд вынес приговор мужчине, который устроил стрельбу на свадьбе.

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