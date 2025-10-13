В Кривом Роге мужчина в автобусе зарезал пассажира

На месте трагедии

В Кривом Роге конфликт между мужчинами в автобусе закончился смертью одного из них. Потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

«Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина ножом в шею ударил пассажира. После совершенного скрылся с места преступления, но оперативно был задержан полицейскими. Им оказался 38-летний горожанин», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи сообщили нападающему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

