Украина
124
В Кривом Роге мужчина в автобусе зарезал пассажира

В транспортном средстве между мужчинами возникла ссора. Тогда один из них достал нож и нанес удар в шею другому.

Вера Хмельницкая
На месте трагедии

В Кривом Роге конфликт между мужчинами в автобусе закончился смертью одного из них. Потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

«Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина ножом в шею ударил пассажира. После совершенного скрылся с места преступления, но оперативно был задержан полицейскими. Им оказался 38-летний горожанин», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи сообщили нападающему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве 22-летний парень пригласил 26-летнюю женщину на свидание, но ему показалось, что она не соответствовала фото в Сети, где он ее увидел. В результате парень избил и ограбил ее.

