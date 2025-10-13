- Дата публикации
В Кривом Роге мужчина в автобусе зарезал пассажира
В транспортном средстве между мужчинами возникла ссора. Тогда один из них достал нож и нанес удар в шею другому.
В Кривом Роге конфликт между мужчинами в автобусе закончился смертью одного из них. Потерпевший скончался на месте.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
«Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина ножом в шею ударил пассажира. После совершенного скрылся с места преступления, но оперативно был задержан полицейскими. Им оказался 38-летний горожанин», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи сообщили нападающему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
