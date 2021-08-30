В Кривом Роге мужчина выбросил женщину из окна многоэтажки (фото)

Пострадавшую с травмами различной тяжести увезли в больницу.
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина выбросил из окна женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Олег Ермолинский.
Как стало известно, происшествие случилось днем 29 августа на улице Покровской в Саксаганском районе города. Там, по словам очевидцев, из окна многоэтажки выпала 27-летняя женщина. Предварительно, гражданку якобы толкнул ее сожитель.
В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Напомним, что в Днепре в салоне троллейбуса подрались пассажиры. Причиной конфликта стало то, что один из мужчин ударил по лицу женщину.