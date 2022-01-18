В Кривом Роге мужчина выпал из окна многоэтажки: пострадавший до приезда медиков был еще жив

В Кривом Роге мужчина выпал из окна многоэтажки: пострадавший до приезда медиков был еще жив

На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Кривом Роге 38-летний мужчина выпал из окна 10 этажа. До приезда "скорой" пострадавший был еще жив, однако впоследствии от полученных травм скончался.

Об этом пишет издание "Информатор Кривой Рог".

Как стало известно, происшествие случилось в одной из многоэтажек, расположенной на проспекте Победы. В результате чего мужчина выпал из окна, сейчас неизвестно. Однако до приезда медиков он был еще жив. “Скорая” впоследствии пыталась откачать гражданина, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину.

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