В Кривом Роге мужчина зарезал бывшую жену и 7-летнюю дочь, после чего покончил с собой

По предварительной информации, убийства совершил мужчина, после чего застрелился сам.

В Кривом Роге в машине обнаружили тела мужчины, женщины и 7-летней девочки.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Вероятно, отец семьи зарезал бывшую жену и дочь, после чего покончил с собой. Следствие продолжается.

Фото: "Труха" Кривой Рог

"Он около 8 раз ударил жену и дочь в шею и туловище. По предварительной информации, Лилия собиралась расстаться со своим мужем и 22 октября поехала к нему для подписания бумаг о разводе. Уже 23 октября полиция нашла три трупа", — отмечает источник.

Мужчина совершил самоубийство, выстрелив в себя из стартового пистолета, переделанного для совершения выстрелов резиновыми пулями.

Свидетель-сосед рассказал, что мужчина в последнее время был очень расстроен из-за развода с женой.

Тела всей семьи обнаружили в автомобиле, принадлежавшем главе семьи.

Напомним, в Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве военного Алексея Щербины — арест без возможности внесения залога. Один из нападающих является спортсменом клуба, ранее принадлежавшего одиозному нардепу Илье Киви.

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