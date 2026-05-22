Украина
В Кривом Роге на берегу реки обнаружили тело 5-летнего мальчика

Тело мальчика достал его отец, однако медики не смогли спасти ребенка.

Полиция расследует обстоятельства трагедии

В Кривом Роге на берегу реки обнаружили тело 5-летнего мальчика. Ребенок остался без присмотра.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

По предварительной информации, ребенок утонул во время пребывания у водоема в районе Ингульца — недалеко от частного дома, где проживает семья мальчика.

Как именно малыш оказался в воде и почему остался без присмотра взрослых, пока неизвестно.

С реки ребенка, вероятно, достал родной отец, бросившийся на поиски сына.

На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи и экипажи полиции. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть ребенка — реанимационные мероприятия уже не имели смысла. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали произошедшего, которые привели к гибели мальчика.

Напомним, в Тернопольской области в результате несчастного случая погиб 4-летний мальчик.

А в Киевской области трагически погиб 11-летний мальчик — его засыпало песком.

