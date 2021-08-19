В Кривом Роге на церемонию прощания с Константином Павловым пришли тысячи местных жителей (фото, видео)

В Кривом Роге на церемонию прощания с Константином Павловым пришли тысячи местных жителей (фото, видео)

По данным городского совета, попрощаться с мэром должны прийти около 20 тысяч человек.

В Кривом Роге 19 августа прощаются с мэром Константином Павловым. Церемония проходит в драматическом театре им. Тараса Шевченко, куда идут тысячи местных жителей и политики.

Об этом пишет издание "Первый Криворожский".

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В театр им. Тараса Шевченко с самого утра идут местные жители и политики. Горожане несут цветы и прощаются с мэром Кривого Рога Константином Павловым. По данным пресс-службы городского совета, на церемонии ожидается около 20 тысяч человек.

Помимо прочих, попрощаться с мэром пришли нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, мэра Днепра Борис Филатов, а также однопартийцы Константина Павлова.

"Константин Юрьевич был человеком порядочным, доброжелательным, неравнодушным и жизнерадостным. Он искренне любил и гордился родным городом, хотел многое еще сделать, чтобы Кривой Рог стал более современным и динамично развивался. Он всегда прислушивался ко мнению криворожан, разделял их горе и помогал своим землякам. И поэтому пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег и горожан. Был надежным и всегда держал слово", — сообщили в пресс-службы мэрии Кривого Рога.

После церемонии прощания желающие смогут отправиться на городское кладбище, где будет похоронен Константин Павлов.

Отметим, что тело мэра днем 15 августа на веранде собственного дома нашел его помощник. Рядом с погибшим находилось огнестрельное оружие. Правоохранители рассматривают три основные версии происшествия: убийство, опасное обращение с оружием и самоубийство.

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