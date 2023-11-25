В Кривом Роге на дне карьера нашли тело: предполагают, что погибшей может быть 17-летняя девушка (фото)

Пока точно установить личность трудно, поскольку на теле много переломов.
В Кривом Роге на Днепропетровщине обнаружили тело человека на дне карьера. Местные предполагают, что погибшей может оказаться 17-летняя девушка.
Об этом пишут в телеграмм-канале "Свои".
Как отмечается, тело человека извлекли из затопленного карьера на Заречном. На месте работают спасатели, правоохранители и судмедэксперты. Пока точно установить личность трудно, поскольку на теле много переломов и есть последствия разложения.
Местные предполагают, что погибшей может оказаться 17-летняя девушка, пропавшая без вести еще 30 октября. В последний раз ее видели в районе КРЕСА и Девятой больницы.
Напомним, что в ночь на субботу, 21 октября, российские кафиры атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Россияне ударили по городу ракетами и дронами.
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