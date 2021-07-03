В Кривом Роге на местном пруду тонули два брата: 9-летний мальчик погиб, 5-летнего — спасают медики

В Кривом Роге на местном пруду тонули два брата: 9-летний мальчик погиб, 5-летнего — спасают медики

Причины трагедии устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге Днепропетровской области 2 июля около рынка утонул 9-летний мальчик, его 5-летнего брата спасают медики.

Об этом сообщает 0564.ua со ссылкой на пресс-службу Криворожского райотдела полиции.

Известно, что ребята отдыхали на водоеме возле рынка "Терминал". Там они начали тонуть. Братьев вытащили из водоема и вызвали медиков, однако 9-летний мальчик скончался по дороге в больницу, его брата спасают врачи.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик.

Также в Изюме Харьковской области на местном пляже произошла трагедия. Во время отдыха утонул 4-летний ребенок.

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