В Кривом Роге на местном пруду тонули два брата: 9-летний мальчик погиб, 5-летнего — спасают медики

Причины трагедии устанавливают правоохранители.
В Кривом Роге Днепропетровской области 2 июля около рынка утонул 9-летний мальчик, его 5-летнего брата спасают медики.
Об этом сообщает 0564.ua со ссылкой на пресс-службу Криворожского райотдела полиции.
Известно, что ребята отдыхали на водоеме возле рынка "Терминал". Там они начали тонуть. Братьев вытащили из водоема и вызвали медиков, однако 9-летний мальчик скончался по дороге в больницу, его брата спасают врачи.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик.
Также в Изюме Харьковской области на местном пляже произошла трагедия. Во время отдыха утонул 4-летний ребенок.