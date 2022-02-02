В Кривом Роге на пожаре заживо сгорели две женщины

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно.
В Кривом Роге Днепропетровской области утром 2 февраля во время пожара заживо сгорели две женщины. Их тела обнаружили спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось около 05:35 на улице Максима Кривоноса в Центрально-Городском районе. На месте спасатели установили, что огонь разгорелся внутри одноэтажного жилого дома.
Огонь повредил домашние вещи, мебель и внутреннюю отделку стен.
"Во время ликвидации пожара, спасатели обнаружили тела двух женщин 1947 и 1972 годов рождения", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в селе Брюховичи, что вблизи Львова, в результате пожара в частном доме погибли два человека.
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