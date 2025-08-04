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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Кривом Роге на производстве произошел пожар, есть погибшие (фото)

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Работы по тушению пожара продолжаются.

Работы по тушению пожара продолжаются.

В Кривом Роге произошел масштабный пожар в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города. К сожалению, в результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены более 30 спасателей и 12 единиц специальной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Пожар в Кривом Роге

Напомним, ранее мы писали о масштабном пожаре в гостинице «Власта» по улице Клепаровской во Львове. В результате которой пострадали шесть человек, среди них двое детей, получивших легкие травмы и госпитализированные.

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