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- Украина
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В Кривом Роге на производстве произошел пожар, есть погибшие (фото)
В Кривом Роге произошел масштабный пожар в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города. К сожалению, в результате инцидента погибли три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В ГСЧС отметили, что площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены более 30 спасателей и 12 единиц специальной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Напомним, ранее мы писали о масштабном пожаре в гостинице «Власта» по улице Клепаровской во Львове. В результате которой пострадали шесть человек, среди них двое детей, получивших легкие травмы и госпитализированные.