В Кривом Роге на промышленном предприятии убило током 25-летнего работника

Мужчина выполнял ремонтные работы, кли получил смертельный удар током.
В Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината погиб работник. Мужчину убило током во время проведения ремонтных работ.
Об этом сообщают в пресс-служба ГСЧС Кривого Рога.
Происшествие произошло вчера, 4 августа, в20:40 на СевГОКе на рудообогатительной фабрике №1 (ЦПО 1).
Во время выполнения профессиональных обязанностей 25-летний елетрик участка получил поражение электрическим током. В результате мужчина погиб на месте.
Что привело к поражению электрическим током — пока не сообщается. На сайте предприятия информации о несчастном случае на производстве нет.
Напомним, что на Закарпатье мужчину, который ушел в лес за грибами и которого разыскивали полиция и спасатели , убила молния. Мужчину нашли мертвым под деревом.