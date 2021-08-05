В Кривом Роге на промышленном предприятии убило током 25-летнего работника

В Кривом Роге на промышленном предприятии убило током 25-летнего работника

Мужчина выполнял ремонтные работы, кли получил смертельный удар током.

В Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината погиб работник. Мужчину убило током во время проведения ремонтных работ.

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Об этом сообщают в пресс-служба ГСЧС Кривого Рога.

Происшествие произошло вчера, 4 августа, в20:40 на СевГОКе на рудообогатительной фабрике №1 (ЦПО 1).

Во время выполнения профессиональных обязанностей 25-летний елетрик участка получил поражение электрическим током. В результате мужчина погиб на месте.

Что привело к поражению электрическим током — пока не сообщается. На сайте предприятия информации о несчастном случае на производстве нет.

Напомним, что на Закарпатье мужчину, который ушел в лес за грибами и которого разыскивали полиция и спасатели , убила молния. Мужчину нашли мертвым под деревом.

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