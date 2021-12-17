В Кривом Роге на шахте произошел обвал породы: есть пострадавшие

В Кривом Роге на шахте произошел обвал породы: есть пострадавшие

В результате обвала 35-летний крепежник получил переломы.

В Кривом Роге на шахте "Октябрьская", принадлежащей министерству Промышленной политики Украины, произошел обвал породы. В результате пострадал горняк.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Кривом Роге.

Событие произошло вчера, 16 декабря, на шахте "Октябрьская" в Покровском районе. На горизонте 1283 метра в результате падения куска породы получил травмы 35-летний крепежник участка №6.

"С помощью спецоборудования (нош и канатов) мужчину подняли на поверхность и передали эстренной медицинской помощи с последующей госпитализацией в городскую больницу №2" в отделение политравмы", — рассказала представитель спасателей Криворожского района Светлана Чередниченко.

Отмечается, что у пострадавшего предварительно диагностировали перелом левой ключицы, перелом правой ноги, рваную рану левой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и подозревают перелом руки.

Напомним, что в Черниговской области в поле близ одного из сел травмировался местный мужчина. Потерпевшего зажало подвижными частями карданного вала трактора "МТЗ-80".

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