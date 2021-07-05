В Кривом Роге на шахте трагически погиб 31-летний работник

В Кривом Роге на шахте трагически погиб 31-летний работник

Мужчину прижало машиной.

В Кривом Роге на шахте "Октябрьская" произошел несчастный случай. 31-летнего проходчика прижало машиной, в результате чего он умер.

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Об этом сообщает Первый городской.

Происшествие произошло вчера, 4 июля, на шахте "Октябрьская" в Покровском районе города. 31-летнего проходчика прижала к выступлению породы машина, в результате чего он погиб на месте.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции по факту смертельного травмирования 31-летнего проходчика открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Напомним, что в Виннице во время работ на окружной дороге произошел несчастный случай. Крановщик стрелой повредил линию электропередач, а провод упал на одного из работников.

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