В Кривом Роге на территории воинской части возле казармы нашли военнослужащего без сознания

В Кривом Роге на территории воинской части возле казармы нашли военнослужащего без сознания

Срочник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге на территории воинской части №3011 Нацгвардии Украины обнаружили 21-летнего призывника из Херсонской области в бессознательном состоянии с травмой головы.

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе воинской части.

"Вчера, 31 октября, вечером возле казармы был найден военнослужащий в бессознательном состоянии. На место была вызвана скорая медицинская помощь, а пострадавший доставлен в больницу. Сейчас Государственное бюро расследований и прокуратура проводят следственные действия", — прокомментировала ТСН.ua пресснафицерка .

У парня диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Известно, что 21-летний срочник прооперирован в городской больнице №2.

Напомним, что военный-срочник застрелился на посту. Произошло это в учебном центре "Десна" в Черниговской области.

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