В Кривом Роге на территории воинской части возле казармы нашли военнослужащего без сознания

Срочник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге на территории воинской части №3011 Нацгвардии Украины обнаружили 21-летнего призывника из Херсонской области в бессознательном состоянии с травмой головы.
Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе воинской части.
"Вчера, 31 октября, вечером возле казармы был найден военнослужащий в бессознательном состоянии. На место была вызвана скорая медицинская помощь, а пострадавший доставлен в больницу. Сейчас Государственное бюро расследований и прокуратура проводят следственные действия", — прокомментировала ТСН.ua пресснафицерка .
У парня диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Известно, что 21-летний срочник прооперирован в городской больнице №2.
Напомним, что военный-срочник застрелился на посту. Произошло это в учебном центре "Десна" в Черниговской области.