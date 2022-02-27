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В Кривом Роге нацгвардейцы задержали неизвестных, собиравших информацию о позициях украинских военных

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Задержаны пять человек.

В Кривом Роге Национальная гвардия задержала пять человек, снимавших на видео позиции украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем Телеграмм-канале.

Отмечается, что неизвестные фиксировали на фото и видео расположение техники украинских военных и отправляли в мессенджерах на разные номера.

"Один из них направлялся в военкомат с патронами калибра 5,45 — их нашли в карманах мужчины во время поверхностной проверки", — говорится в сообщении.

Все задержанные были переданы Национальной полиции.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • кораблиЕкатера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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