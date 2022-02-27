В Кривом Роге нацгвардейцы задержали неизвестных, собиравших информацию о позициях украинских военных

В Кривом Роге нацгвардейцы задержали неизвестных, собиравших информацию о позициях украинских военных

Задержаны пять человек.

В Кривом Роге Национальная гвардия задержала пять человек, снимавших на видео позиции украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем Телеграмм-канале.

Отмечается, что неизвестные фиксировали на фото и видео расположение техники украинских военных и отправляли в мессенджерах на разные номера.

"Один из них направлялся в военкомат с патронами калибра 5,45 — их нашли в карманах мужчины во время поверхностной проверки", — говорится в сообщении.

Все задержанные были переданы Национальной полиции.