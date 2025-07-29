В Кривом Роге начались ремонты медучреждений: Метинвест Ахметова направил 200 миллионов

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Общий объем инвестиций компании в эти инициативы составил 200 млн грн.

В рамках стартующего в 2023 году проекта Метинвест выполнил строительные работы в больнице №3: модернизировал первый этаж поликлиники и рентгенологическое отделение, а также обустроил укрытие на 350 человек. На проведение масштабных работ компания направила около 125 млн грн.

Также компания выделила 61,6 млн. грн. на ремонт больницы №7. Работы подразумевают капитальное обновление фасада, замену окон, утепление цоколя, внутренние ремонты, модернизацию коммуникаций и создание удобств для маломобильных пациентов. Продолжительность проекта – 24 месяца.

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Глава Совета обороны города Александр Вилкул говорит, что партнерство с Метинвестом позволяет реализовывать критически важные для общества медицинские проекты. В больнице №3 уже создается современное поликлиническое отделение, а больница №7, обслуживающая более 150 тыс. жителей города и окрестных территорий получит полностью обновленный стационар.

Недавно Метинвест привлек также €24 млн. иностранного капитала для инвестиций в производство в Кривом Роге. Деньги пойдут на модернизацию Северного ГОКа – в частности, на новое оборудование финской компании Metso. Компании удалось привлечь кошелы в условиях войны, когда риски для инвестиций в Украину остаются высокими.

Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.