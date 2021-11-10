В Кривом Роге нашли мертвым двоюродного брата эксмера Константина Павлова: появились новые подробности

Перед смертью мужчина не оставил предсмертную записку.

У Бориса Павлова, двоюродного брата экс-мэра Кривого Рога, был рак пищевода и туберкулез.

Об этом пишет местное издание krivbass.city.

Тело мужчины нашла его гражданская жена в доме, находящемся в Центрально-Городском районе. По словам соседей погибшего, с ним у них никогда не возникало конфликтов. При этом они отмечают, что в последнее время “визуальный вид погибшего значительно ухудшился”.

По данным полицейских, которые работают на месте происшествия, предсмертной записки мужчина не оставил.

Отметим, что Бориса Павлова повешенным нашла его гражданская супруга сегодня днем. Мужчине было около 50 лет.

Читайте также:

Новости Украины: хотя гибель Павлова выглядит самоубийством, копы рассматривают несколько версий

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку