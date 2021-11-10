В Кривом Роге нашли мертвым еще одного брата бывшего мэра города Константина Павлова

Повешенным обнаружили двоюродного брата Бориса Павлова.
В Кривом Роге нашли мертвым еще одного члена семьи бывшего мэра Константина Павлова. Повешенным обнаружили двоюродного брата Бориса Павлова.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, в полицию о случившемся сообщила гражданская жена мужчины, которая обнаружила его тело повешенным. Сейчас устанавливается, было ли это самоубийство. На месте происшествия работают правоохранители.
В местных телеграмм-каналах пишут, что погибшему было около 50 лет. Предварительно, он длительное время болел туберкулезом.
Отметим, что за последние несколько месяцев это уже третья смерть в семье Павловых: 15 августа в собственном доме с огнестрельным ранением обнаружили экс-мэра города Константина Павлова. Позже, 18 октября, мертвым обнаружили и 46-летнего брата — Андрея Павлова.
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