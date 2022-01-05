В Кривом Роге нашли пропавшую без вести женщину и ее 7-летнюю дочь

В полиции отметили, что жертвами преступления они не стали.
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители разыскали пропавших без вести Нели Рикардо-Березино и ее 7-летнюю дочь, которые более четырех дней не выходили на связь.
Об этом сообщили в Нацполиции области.
“По состоянию на 17:19 4 января местонахождение пропавших правоохранителями установлено. Женщина и ребенок жертвой преступления не стали. 31 декабря они ушли из дома, что в Покровском районе Кривой Рог, и не вернулись”, – рассказали в Нацполиции области.
Где именно была женщина, а также почему она не выходила на связь с родными и близкими, правоохранители не уточнили.
Напомним, что в Днепре патрульные случайно обнаружили женщину, которая 22 года считалась пропавшей без вести.
Читайте также:
- В Карпатах из-за непогоды заблудились четверо туристов из Одессы: их чудом спасли чрезвычайники.
- В Киевской области внедорожник сбил мотоцикл Mustang: есть погибший.
- Во Львове 20-летний парень упал с 4 этажа на крышу магазина.