В Кривом Роге нашли тело на берегу карьера: в полиции рассказали подробности

Остатки человека отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
В Кривом Роге тело в карьере нашли во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как отмечается, останки человека на берегу искусственного водоема затопленного карьера в Покровском районе обнаружили во время операции по розыску 17-летней девушки.
"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, криминалистическая лаборатория и работники ГСЧС. При предварительном осмотре тела, личность и пол человека установить невозможно. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления личности и причин смерти. Продолжается осмотр места происшествия", – рассказали в Нацполиции области.
Напомним, что в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла.
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