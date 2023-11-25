В Кривом Роге нашли тело на берегу карьера: в полиции рассказали подробности

В Кривом Роге тело в карьере нашли во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как отмечается, останки человека на берегу искусственного водоема затопленного карьера в Покровском районе обнаружили во время операции по розыску 17-летней девушки.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, криминалистическая лаборатория и работники ГСЧС. При предварительном осмотре тела, личность и пол человека установить невозможно. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления личности и причин смерти. Продолжается осмотр места происшествия", – рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла.

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