В Кривом Роге найдено тело младенца в канализационном коллекторе — подробности

В ночь на 16 сентября в полицию Кривого Рога поступило сообщение от работников водоканала об обнаружении тела младенца в канализационном коллекторе.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога на странице в Facebook.

По информации правоохранителей, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 4 Криворожского районного управления полиции. Правоохранители зафиксировали обстоятельства происшествия и начали проверку для установления всех деталей и лиц, причастных к правонарушению.

Как сообщает Суспільне, по словам местных жителей, тело нашли сотрудники водоканала во время прочистки канализации в многоэтажке. Один из жителей Виктор рассказал, что вызвал коммунальщиков из-за забитой канализации и именно тогда и обнаружили ребенка.

Другие жители дома поделились, что были шокированы новостью. Ирина отметила, что дома ее не было и она узнала об инциденте только утром, отметив, что среди жителей подъезда беременных не было, большинство — пенсионеры.

Жительница дома Марина добавила, что замечала беременную соседку, которая ранее обращалась в скорую помощь из-за проблем со здоровьем. По ее словам, накануне были крики и ссоры в квартире, а через несколько дней после приезда медиков, вероятно, произошел выкидыш.

