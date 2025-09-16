- Дата публикации
В Кривом Роге найдено тело младенца в канализационном коллекторе — подробности
Полиция Кривого Рога начала проверку после обнаружения тела ребенка.
В ночь на 16 сентября в полицию Кривого Рога поступило сообщение от работников водоканала об обнаружении тела младенца в канализационном коллекторе.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога на странице в Facebook.
По информации правоохранителей, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 4 Криворожского районного управления полиции. Правоохранители зафиксировали обстоятельства происшествия и начали проверку для установления всех деталей и лиц, причастных к правонарушению.
Как сообщает Суспільне, по словам местных жителей, тело нашли сотрудники водоканала во время прочистки канализации в многоэтажке. Один из жителей Виктор рассказал, что вызвал коммунальщиков из-за забитой канализации и именно тогда и обнаружили ребенка.
Другие жители дома поделились, что были шокированы новостью. Ирина отметила, что дома ее не было и она узнала об инциденте только утром, отметив, что среди жителей подъезда беременных не было, большинство — пенсионеры.
Жительница дома Марина добавила, что замечала беременную соседку, которая ранее обращалась в скорую помощь из-за проблем со здоровьем. По ее словам, накануне были крики и ссоры в квартире, а через несколько дней после приезда медиков, вероятно, произошел выкидыш.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомирской области женщина родила и убила младенца. За содеянное ее приговорили к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.