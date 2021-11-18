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В Кривом Роге неизвестные на автомобиле похитили человека: появились новые подробности

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В Кривом Роге неизвестные на автомобиле похитили человека: появились новые подробности

Фото: pixabay

Полиция нашла подозреваемых спустя несколько часов.

Похищенного неизвестными мужчину в Кривом Роге нашли. Оказалось, что между ним и местными жителями возник конфликт, в ходе которого к гражданину применили силу и затолкали в авто.

Об этом пишет "Информатор".

Чтобы найти мужчину, правоохранители ввели в городе полицейскую спецоперацию. Уже через некоторое время копы нашли подходящий под ориентировку автомобиль Renault Trafic.

Оказалось, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гражданина насильно усадили в авто, после чего увезли в неизвестном направлении. Уже после того, как копы разобрались в ситуации, стало известно, что мужчины разрешили конфликт самостоятельно.

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